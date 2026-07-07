Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал киевского главаря Владимира Зеленского как глубоко трагического персонажа, история которого обречена на печальный финал. Об игре политика он порассуждал на пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом.

«Бывший глава «Квартала-95» сейчас играет глубоко трагического персонажа. И я думаю, что трагизм этой ситуации гораздо более уместен для подготовки общественного мнения к тому, что происходит и чем это завершится», — сказал глава МИДа на пресс-конференции по итогам консультаций.

Российский дипломат отметил, что европейские страны наращивают производство вооружений и продолжают поддержку Украины. По его мнению, одной из целей такой политики является ослабление Москвы, а также отвлечение внимания от внутренних экономических проблем Европы. Говоря о поставках вооружений Киеву со стороны стран альянса, глава МИД выразил уверенность, что эта политика НАТО неизбежно приведёт к поражению Запада.

Кроме того, Лавров сообщил, что РФ будет пристально следить за результатами предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа и экс-комика Владимира Зеленского на полях саммита НАТО, который стартовал в Анкаре.