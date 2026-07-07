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Регион
7 июля, 13:22

Лавров оценил игру Зеленского в «трагического персонажа» с печальным финалом

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал киевского главаря Владимира Зеленского как глубоко трагического персонажа, история которого обречена на печальный финал. Об игре политика он порассуждал на пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом.

«Бывший глава «Квартала-95» сейчас играет глубоко трагического персонажа. И я думаю, что трагизм этой ситуации гораздо более уместен для подготовки общественного мнения к тому, что происходит и чем это завершится», — сказал глава МИДа на пресс-конференции по итогам консультаций.

Российский дипломат отметил, что европейские страны наращивают производство вооружений и продолжают поддержку Украины. По его мнению, одной из целей такой политики является ослабление Москвы, а также отвлечение внимания от внутренних экономических проблем Европы. Говоря о поставках вооружений Киеву со стороны стран альянса, глава МИД выразил уверенность, что эта политика НАТО неизбежно приведёт к поражению Запада.

Кроме того, Лавров сообщил, что РФ будет пристально следить за результатами предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа и экс-комика Владимира Зеленского на полях саммита НАТО, который стартовал в Анкаре.

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Напомним, 7-8 июля в Анкаре проходит саммит НАТО, где допустили провал встречи Трампа и Зеленского, а сам Зеленский запросил больше Patriot. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что после потери Константиновки Зеленскому нечего предъявить Трампу, так как он рассчитывал приехать с «победной» повесткой.

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Анастасия Никонорова
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