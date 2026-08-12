«Не сразу признали героем»: Путин вспомнил судьбу командира «Варяга»

Президент России Владимир Путин посетил музей боевой славы гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и осмотрел его экспозицию. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин посетил музей боевой славы крейсера «Варяг». Видео © Telegram / Кремль. Новости

Экскурсию для президента провёл заместитель командира 36-й дивизии надводных кораблей Тихоокеанского флота капитан 1-го ранга Виктор Онищенко. Он рассказал об истории современного флагмана ТОФ и подвиге его бронепалубного предшественника.

В феврале 1904 года крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» вступили в неравный бой с японской эскадрой у порта Чемульпо. Получив серьёзные повреждения, российские корабли вернулись в гавань: «Кореец» был взорван, а «Варяг» затоплен экипажем.

Во время осмотра музея Путин обратил внимание, что командира «Варяга» Всеволода Руднева не сразу стали чествовать как героя. Онищенко подтвердил, что некоторое время контр-адмирал фактически находился в опале.

В ноябре 1905 года Руднева отправили в отставку после его отказа применить дисциплинарные меры к революционно настроенным матросам. Подвиг моряков «Варяга» и «Корейца» впоследствии стал одним из символов мужества российского флота.