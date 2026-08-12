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12 августа, 10:14

Путин оставил автограф в книге почётных гостей крейсера «Варяг»

Путин оставил автограф в книге почётных гостей крейсера «Варяг». Видео © Life.ru

Путин оставил автограф в книге почётных гостей крейсера «Варяг». Видео © Life.ru

Президент России Владимир Путин оставил автограф в Книге почётных посетителей гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Это произошло во время поездки главы государства на Сахалин, где он наблюдает за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота.

Путин оставил автограф в книге почётных гостей крейсера «Варяг». Видео © Life.ru

Путин прибыл в Южно-Сахалинск из Новосибирска. Сегодня президент поднялся на борт «Варяга», откуда наблюдал за финальным этапом манёвров, а также заслушал доклад командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. Для Путина нынешняя поездка стала первым визитом в Сахалинскую область за 13 лет. В предыдущий раз президент посещал регион в июле 2013 года.

Учения Тихоокеанского флота начались 4 августа и проходят в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. Военные отрабатывают оборону морских рубежей, островов и побережья российского Дальнего Востока.

Путин прибыл на крейсер «Варяг»: характеристики, вооружение и история флагмана Тихоокеанского флота
Путин прибыл на крейсер «Варяг»: характеристики, вооружение и история флагмана Тихоокеанского флота

Ранее президент заявил, что такие учения необходимы для поддержания боеготовности флота и защиты интересов и безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава государства поблагодарил командующего флотом адмирала Виктора Лиина за подробный доклад о ходе манёвров.

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Анастасия Никонорова
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