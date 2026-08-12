Путин: Учения ТОФ направлены на поддержание боеготовности ВС РФ в АТР

Учения Тихоокеанского флота необходимы для поддержания боеготовности и защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент Владимир Путин на завершающем этапе манёвров ТОФ.

Глава государства поблагодарил командующего флотом адмирала Виктора Лиина за подробный доклад о ходе учений.

«Такие мероприятия, как то, которое мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота, и с целью защиты интересов нашей страны и её безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что подготовка флота должна также способствовать совершенствованию российской военной составляющей в регионе. При планировании дальнейшей работы, по его словам, необходимо учитывать опыт, полученный в ходе СВО.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающем этапе учений Тихоокеанского флота. Перед поездкой на Сахалин президент побывал с рабочими визитами в Бурятии и Новосибирской области.