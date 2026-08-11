Российские военнослужащие прибыли в Киргизию для участия в тактических учениях

Министерство обороны Российской Федерации информирует о прибытии военнослужащих в Киргизскую Республику для проведения совместных тактических манёвров.

«Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Киргизию для участия в совместном тактическом учении с воинскими контингентами вооружённых сил Киргизской Республики и Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Военнослужащие преодолели маршрут протяжённостью свыше 1,2 километра, включающий крутые подъёмы и спуски по горным дорогам. Спецтехника была доставлена самолётами Ил-76 военно-транспортной авиации.

После прибытия в район проведения учения личный состав начал приводить оружие и боевую технику в готовность к выполнению практических задач. Совместное тактическое учение пройдёт в период с 10 по 17 августа 2026 года.

Российский воинский контингент представлен мотострелковыми и разведывательными подразделениями, расчётами ударных БПЛА, а также экипажами транспортно-боевых вертолётов Ми-8МТВ.

В июле Королевский флот Великобритании 21 день отслеживал передвижение российских судов в своих водах и Северной Атлантике. В сравнении с прошлым годом наблюдение за российскими кораблями выросло на 25 процентов. В пресс-службе связали это с задержанием подсанкционного танкера Smyrtos, который относят к так называемому теневому флоту России. По словам военных, такие меры призваны «сократить возможности Москвы угрожать безопасности Европы и за её пределами».