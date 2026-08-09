Британский флот 21 день следил за российскими кораблями в Северной Атлантике

В июле Королевский флот Великобритании 21 день отслеживал передвижение российских судов в своих водах и Северной Атлантике. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

В сравнении с прошлым годом наблюдение за российскими кораблями выросло на 25 процентов. В пресс-службе связали это с задержанием подсанкционного танкера Smyrtos, который относят к так называемому теневому флоту России. По словам военных, такие меры призваны «сократить возможности Москвы угрожать безопасности Европы и за её пределами».

Для слежки за морской активностью России привлекли боевые корабли с противокорабельными ракетами, а также патрульные противолодочные самолёты. Эта техника отслеживает передвижения военных судов и подводных лодок.

Нефтяной танкер Smyrtos британцы перехватили 14 июня. Тогдашний премьер-министр Кир Стармер заявил, что задержание судна стало «ещё одним ударом по России», и поблагодарил военных и правоохранителей страны.

Напомним, ВМС Великобритании ранее вели наблюдение за учениями корабля ВМФ России с боевой стрельбой в международных водах у побережья страны. По данным британского Минобороны, российский корабль провёл артиллерийские стрельбы примерно в 40 морских милях южнее Плимута. Учения проходили за пределами территориальных вод Великобритании.