«Погода улыбается вам»: Путин тепло пообщался с жителями Курил

Президент России Владимир Путин встретился с жителями Курилах. Во время общения глава государства отметил хорошую погоду, установившуюся на островах.

Путин пообщался с жителями курильского острова Итуруп. Видео © Пресс-служба Кремля

«Какая у вас погода хорошая. Курорт!» — сказал Путин.

Местные жители ответили, что такая погода — редкость для острова, где обычно восемь месяцев холода, тумана и ветров. Одна из женщин пошутила, что солнце «улыбается» президенту. В ответ Путин сказал, что теперь будет думать, будто на Итурупе всегда так тепло.

Также во время общения мальчик лет десяти протянул руку президенту. Выяснилось, что ребёнка зовут Яромир.

«Имя необычное, но красивое. В школу собираешься?» — спросил президент.

Мальчик ответил, что переходит в пятый класс и полностью готов к учебе.

Путин уже собирался завершить общение и пожелал жителям острова благополучия, однако собравшиеся не спешили его отпускать. Из толпы прозвучали слова поддержки: «Спасибо! Владимир Владимирович, мы за вас!». Президент ответил, что такая поддержка для него действительно очень важна. Напоследок люди попросили сделать общее фото, и глава государства сразу же согласился.

Напомним, 13 августа Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Глава государства осмотрел рыбокомбинат «Ясный» на острове Итуруп и пообщался с его сотрудниками. Также президент пообщался губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, отметив во время встречи, что стремление делать всё для победы заложено в характере россиян.