Путин назвал россиян носителями генетического кода победителя

Президент России Владимир Путин заявил, что стремление делать всё для победы заложено в характере россиян. Такое мнение глава государства высказал во время рабочей поездки на курильский остров Итуруп.

Тема возникла на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Глава региона рассказал президенту, что даже во время поездок в самые отдалённые населённые пункты слышит от жителей одну и ту же установку – «всё для победы».

«Такие у нас люди. Генетический код победителя», – ответил Путин.

По словам президента, подобный настрой характерен для россиян и проявляется независимо от того, где именно они живут.

Визит на Итуруп стал частью рабочей поездки Путина на Дальний Восток. До этого глава государства принимал участие в мероприятиях, связанных с учениями Тихоокеанского флота, и проводил совещания по вопросам безопасности восточных рубежей страны.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин провёл на борту ракетного крейсера «Варяг» совещание по защите восточных границ России. Президент подчеркнул, что, несмотря на приоритет задач СВО, безопасность необходимо обеспечивать на всех рубежах государства. Он также попросил командование Тихоокеанского флота и других силовых структур представить предложения по дополнительному усилению этого направления.