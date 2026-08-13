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Регион
13 августа, 03:32

Владимир Путин впервые посетил остров Итуруп на Курилах

Президент России Владимир Путин впервые лично прибыл на Курильские острова. Глава государства посетил Итуруп, где начал рабочую программу с осмотра рыбоперерабатывающего предприятия «Ясный».

Путин осмотрел производственные мощности предприятия, попробовал икру и пообщался с сотрудниками.

Путин прибыл на Итуруп после учений Тихоокеанского флота. Видео © Max / Кремль. Новости

До поездки на остров российский лидер находился в Южно-Сахалинске. Там он участвовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. В рамках визита Путин уделяет внимание как вопросам развития региона, так и работе предприятий на Курилах.

Нынешняя поездка стала первым личным посещением Курильских островов Владимиром Путиным за время его президентства.

Путин провёл совещание и потребовал обеспечить безопасность РФ на всех рубежах
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Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поднялся на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг», где пообедал вместе с экипажем. Президент поблагодарил моряков и командование за проведённые учения Тихоокеанского флота и отдельно отметил важность поддержания боеготовности в этом регионе. По его словам, флот остаётся одним из ключевых элементов защиты всей территории России.

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Обложка © Max / Кремль. Новости

Юния Ларсон
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