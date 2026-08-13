Владимир Путин впервые посетил остров Итуруп на Курилах

Президент России Владимир Путин впервые лично прибыл на Курильские острова. Глава государства посетил Итуруп, где начал рабочую программу с осмотра рыбоперерабатывающего предприятия «Ясный».

Путин осмотрел производственные мощности предприятия, попробовал икру и пообщался с сотрудниками.

Путин прибыл на Итуруп после учений Тихоокеанского флота. Видео © Max / Кремль. Новости

До поездки на остров российский лидер находился в Южно-Сахалинске. Там он участвовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. В рамках визита Путин уделяет внимание как вопросам развития региона, так и работе предприятий на Курилах.

Нынешняя поездка стала первым личным посещением Курильских островов Владимиром Путиным за время его президентства.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поднялся на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг», где пообедал вместе с экипажем. Президент поблагодарил моряков и командование за проведённые учения Тихоокеанского флота и отдельно отметил важность поддержания боеготовности в этом регионе. По его словам, флот остаётся одним из ключевых элементов защиты всей территории России.