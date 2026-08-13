Путин провёл совещание и потребовал обеспечить безопасность РФ на всех рубежах

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита на учения Тихоокеанского флота провёл отдельное совещание, посвящённое защите восточных границ страны. Встреча прошла на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

Совещание Путина, посвящённое защите восточных границ страны. Видео © Max / Кремль. Новости

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на приоритетность задач специальной военной операции, другие направления не теряют своей значимости.

«Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность — обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях», — заявил Путин.

В совещании приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-м гвардейским армейским корпусом Минобороны Алексей Шведов.

Президент обратил внимание на то, что территория, находящаяся в зоне ответственности ТОФ, остаётся «непростой» в оперативном плане.

«Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней полностью согласен. Хотел бы вас сегодня послушать и узнать ваши предложения о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы создать вам и вашим подчинённым условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач», — обратился Путин к военачальникам.

Глава государства прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Президент посетил музей боевой славы крейсера, экскурсию провёл заместитель командира 36-й дивизии надводных кораблей ТОФ капитан 1-го ранга Виктор Онищенко. Он рассказал об истории современного флагмана ТОФ и подвиге его бронепалубного предшественника. Также Путин заглянул и в походный храм корабля.