Путин попросил главу Сахалина Лимаренко не забывать о героях боёв за Шумшу

Президент России Владимир Путин обратился к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко с просьбой не останавливать работу по сохранению памяти о советских воинах, павших на острове Шумшу. Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей встречи президента с главой региона.

«Не забывайте об этом», — сказал президент.

Лимаренко рассказал, что на острове в этом году продолжает работать поисковый отряд. Идёт работа над мемориальным комплексом, в ближайшие дни состоится очередное торжественное захоронение останков солдат.

Бои за остров Шумшу (18–23 августа 1945 года) стали последним крупным сражением Второй мировой войны и единственной операцией советских войск, в ходе которой японский гарнизон оказал ожесточённое сопротивление уже после официального заявления о капитуляции. Являясь самым северным островом Курильской гряды, Шумшу представлял собой мощный укрепрайон с дотами, дзотами, артиллерией и танками. Высадка советского десанта проходила в исключительно тяжёлых условиях из-за тумана и плотного огня противника; бои приняли крайне упорный характер, включая рукопашные схватки и отражение японских контратак, в том числе танковых. В итоге советским войскам удалось сломить сопротивление и принудить гарнизон к сдаче, что открыло путь к занятию всех Курильских островов.

Напомним, сегодня Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Глава государства прибыл на остров Итуруп, где начал рабочую программу с осмотра рыбоперерабатывающего предприятия «Ясный». В ходе визита лидер РФ назвал россиян носителями генетического кода победителя.