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Регион
13 августа, 05:13

Путин попросил главу Сахалина Лимаренко не забывать о героях боёв за Шумшу

Боеприпасы времен Второй мировой войны, обнаруженные в ходе поисковой экспедиции Министерства обороны РФ и Русского географического общества на острове Шумшу. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Боеприпасы времен Второй мировой войны, обнаруженные в ходе поисковой экспедиции Министерства обороны РФ и Русского географического общества на острове Шумшу. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Президент России Владимир Путин обратился к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко с просьбой не останавливать работу по сохранению памяти о советских воинах, павших на острове Шумшу. Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей встречи президента с главой региона.

«Не забывайте об этом», — сказал президент.

Лимаренко рассказал, что на острове в этом году продолжает работать поисковый отряд. Идёт работа над мемориальным комплексом, в ближайшие дни состоится очередное торжественное захоронение останков солдат.

Бои за остров Шумшу (18–23 августа 1945 года) стали последним крупным сражением Второй мировой войны и единственной операцией советских войск, в ходе которой японский гарнизон оказал ожесточённое сопротивление уже после официального заявления о капитуляции. Являясь самым северным островом Курильской гряды, Шумшу представлял собой мощный укрепрайон с дотами, дзотами, артиллерией и танками. Высадка советского десанта проходила в исключительно тяжёлых условиях из-за тумана и плотного огня противника; бои приняли крайне упорный характер, включая рукопашные схватки и отражение японских контратак, в том числе танковых. В итоге советским войскам удалось сломить сопротивление и принудить гарнизон к сдаче, что открыло путь к занятию всех Курильских островов.

На острове Шумшу стартовала поисковая экспедиция «По следам Курильского десанта»
На острове Шумшу стартовала поисковая экспедиция «По следам Курильского десанта»

Напомним, сегодня Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Глава государства прибыл на остров Итуруп, где начал рабочую программу с осмотра рыбоперерабатывающего предприятия «Ясный». В ходе визита лидер РФ назвал россиян носителями генетического кода победителя.

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Никита Никонов
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