На острове Шумшу стартовала поисковая экспедиция «По следам Курильского десанта»

На острове Шумшу стартовала масштабная поисковая экспедиция «По следам Курильского десанта». Её миссия — бережно сохранить память о героях Курильской десантной операции, которая в августе 1945 года поставила точку в боевых действиях на Дальнем Востоке и приблизила окончание Второй мировой войны.

В рядах поисковиков — энтузиасты и профессионалы из 25 регионов России, а также гости из Эстонии и Белоруссии. Руководитель экспедиции Артём Бандура подчеркнул, что международное участие — это живой диалог поколений и народов, объединённых стремлением восстановить историческую справедливость.

Перед участниками стоят непростые задачи: обнаружить и с уважением идентифицировать останки бойцов Красной армии и флота, павших при освобождении Курильских островов, а также отыскать артефакты — личные вещи, документы, элементы снаряжения. Всё это поможет дополнить музейные коллекции и воссоздать подлинную картину тех дней.

Работать предстоит в северной части острова, в том числе в районе высоты Северная. Именно здесь в августе 1945 года развернулись ожесточённые бои между советскими десантниками и японской императорской армией. Комплекс мероприятий по увековечению памяти Курильской десантной операции проводится по поручению президента России Владимира Путина, что подчёркивает значимость проекта на государственном уровне.

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