В храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских отметили День семьи

Исторические регионы России широко отметили День семьи, любви и верности. В Донецкой Народной Республике прошла серия праздничных акций, объединивших молодёжь, волонтёров и представителей бизнеса.

Женщинам подарили цветы в храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Видео © Предоставлено Life.ru

В Донецке в храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских состоялась акция в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». После богослужения активисты «Молодой Гвардии» поздравили женщин и вручили им ромашки — символ чистоты и семейного тепла. Протоиерей Евгений Полушин отметил, что простота и доброта, олицетворяемые этим цветком, являются важнейшими добродетелями.

Крещение Полины и Егора. Видео © Life.ru

В этом же храме прошло таинство крещения молодой пары — Полины Тищенко и Егора Шатунова, представляющих «Народную Дружину». Они осознанно приняли христианство именно в этот день, назвав Петра и Февронию примером христианской любви. Отец Евгений подчеркнул, что настоящая любовь — это ежедневный тяжёлый труд.

Интревью с волонтёром-флористом. Видео © Предоставлено Life.ru

К празднику также присоединилось бизнес-сообщество. Волонтёры проекта #МЫВМЕСТЕ передали представителям более десяти торговых точек поздравительные открытки — «февроньки». Флористы и бариста вручали их посетителям вместе с покупками, даря горожанам тёплые эмоции. Организаторы отметили, что такие инициативы помогают популяризировать традиционные праздники среди населения республики.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Национальном центре «Россия» в День семьи, любви и верности прошла самая массовая свадьба III Всероссийского фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Одновременно заключили брак 150 пар со всей страны.