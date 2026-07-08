150 пар одновременно сказали «Да» на фестивале «Россия. Соединяя сердца»

В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» состоялась самая массовая свадьба III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Участники из разных регионов страны одновременно сказали друг другу «Да». Церемония объединила 150 пар со всей России.

Напомним, в Национальном центре «Россия» открылся III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», приуроченный ко Дню семьи. В первый день зарегистрировали брак 150 пар из разных регионов. В этом году фестиваль проходит также в филиалах в Красноярском и Приморском краях, ХМАО, а также с участием пар из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.