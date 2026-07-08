Проводим 8 июля с ромашками, «февроньками» и молитвами ради мира в семье

Восьмого июля мы отмечаем День семьи, любви и верности — праздник, который в 2026 году выпадает на среду. Он приурочен ко дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, которые издавна почитаются на Руси как покровители семьи и брака. Об этом Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Их удивительная история, описанная в памятнике древнерусской литературы «Повести о Петре и Февронии», созданном в XVI веке монахом Ермолаем-Еразмом, стала символом супружеской верности и любви, прошедшей через все испытания. Князь Пётр, поражённый тяжкой болезнью, исцелился благодаря мудрой крестьянской девушке Февронии и, вопреки воле бояр, взял её в жены. Супруги правили Муромом справедливо и милосердно, а в старости приняли монашество и, по преданию, умерли в один день и час. Их тела чудесным образом дважды оказывались вместе, и с тех пор они покоятся в едином гробе в Свято-Троицком монастыре в Муроме, куда ежегодно стекаются тысячи паломников.

В этот день верующие обращаются к ним с самыми разными просьбами, связанными с семьёй. Молятся о супружеском счастье и гармонии в отношениях, о примирении после ссор и о том, чтобы в доме всегда царили мир и взаимопонимание. Молятся о даровании детей тем супругам, которые давно ждут пополнения в семье. Одинокие люди просят святых помочь обрести вторую половинку, а те, кто ищет утешения после разрыва, молятся о душевном исцелении и надежде на новую встречу. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Главное — обращаться к Петру и Февронии от чистого сердца, с верой и умиротворением. Молитву можно читать как в храме, посетив праздничный молебен, так и дома перед иконой святых.

Помимо молитвы, в День семьи, любви и верности сложилось много добрых традиций. Главный символ праздника — ромашка, олицетворяющая чистоту, нежность и верность. В этот день принято дарить близким букеты ромашек, а также обмениваться «февроньками» — бумажными открытками с изображением этого цветка. Многие пары выбирают 8 июля для регистрации брака, считая, что такой союз будет крепким и счастливым.

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