Афиша на День семьи 2026: куда сходить в Москве или в Санкт-Петербурге 8 июля Оглавление День семьи, любви и верности — что это за праздник? Москва: мероприятия и концерты 8 июля 2026 — куда сходить в День семьи Экскурсия «Мужские и женские образы ВДНХ» ко Дню семьи, любви и верности День семьи, любви и верности в парке «Сокольники» День семьи, любви и верности в Кусково 2026 Куда сходить 8 июля 2026 года в Питере? Идеи для уютного праздника — для семьи, пары и детей Ищете, куда сходить в праздник 8 июля 2026? Life.ru собрал главные мероприятия, концерты и фестивали ко Дню семьи, любви и верности, рассказал о самых лучших идеях для семейного и романтического вечера, а также — традиции и советы. 7 июля, 14:00 Куда пойти на День семьи, любви и верности 8 июля 2026: мероприятия и идеи для праздника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

8 июля — праздник семьи, любви и верности. Если вы ещё не решили, как провести этот тёплый летний день, наш гид поможет выбрать вариант за пару минут. Life.ru собрал актуальную афишу мероприятий в Москве и крупных городах, а также душевные идеи для тех, кто хочет отметить праздник тихо, но по-настоящему: дома, на природе или в кругу самых близких.

День семьи, любви и верности — что это за праздник?

День семьи, любви и верности 2026: история праздника и святых Петра и Февронии Муромских. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В отличие от древнего праздника Ивана Купалы День семьи, любви и верности — это относительно молодой праздник. Официально его отмечают с 2008 года, хотя история святых Петра и Февронии Муромских известна на Руси ещё с XIII века. По преданию, события развивались в начале 1220-х годов, всего за несколько лет до монгольского нашествия. Муромом в то время правил князь Пётр (в летописях его также называют Давыдом Юрьевичем). Однажды после тяжёлой болезни тело князя покрылось незаживающими струпьями. Ни один лекарь не мог ему помочь.

Тогда Петру рассказали о мудрой девушке-целительнице по имени Феврония, которая жила на Рязанской земле. Князь отправился к ней за помощью. Феврония согласилась вылечить его, но поставила условие — он возьмёт её в жёны. Пётр был очарован её красотой, умом и внутренней силой, однако брак с простой крестьянкой казался невозможным, поскольку сословные традиции того времени были жёсткими. Он дал обещание жениться, получил исцеление и уехал. Но проницательная Феврония, предвидя его колебания, намеренно оставила на теле князя одно маленькое пятнышко болезни. Вскоре недуг возобновился, и Петру пришлось вернуться к девушке, честно выполнить обещание и взять её в жёны.

Этот союз стал настоящим подарком для Мурома. При Петре и Февронии город расцвёл, а жители искренне полюбили своих правителей за справедливость, мудрость и светлую, глубокую любовь. Достигнув преклонных лет, супруги приняли монашество (Пётр стал иноком Давидом, а Феврония — Евфросинией) и ушли в разные монастыри. Однако даже там они не расстались. По преданию, отошли в мир иной в один день и один час. Кстати, про другие церковные праздники в июле — читайте в полном православном календаре на второй месяц лета 2026!

Москва: мероприятия и концерты 8 июля 2026 — куда сходить в День семьи

8 июля — День семьи: куда пойти в Москве в День семьи, любви и верности? Фото © Shutterstock / FOTODOM / AI

В честь Дня семьи, любви и верности 2026 в столице и других крупных городах будет проходить множество фестивалей и мероприятий! Life.ru собрал афишу по нескольким регионам, чтобы вам было проще организовывать праздничный досуг. Итак, куда пойти в Москве 8 июля 2026 года?

Экскурсия «Мужские и женские образы ВДНХ» ко Дню семьи, любви и верности

8 июля 2026 года: экскурсия на ВДНХ ко Дню семьи, любви и верности. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

На тематической бесплатной экскурсии «Мужские и женские образы на ВДНХ» посетители смогут узнать о семейных и творческих союзах, в которых один из супругов или оба непосредственно связаны с ВСХВ ВДНХ. Мероприятие начнётся 8 июля 2026 года в 13:00 и продлится около часа. Это отличный вариант для пар с детьми или людей, интересующихся историей России и Москвы. Подробнее о мероприятии можно прочитать на официальном сайте «ВДНХ Афиша».

День семьи, любви и верности в парке «Сокольники»

Куда пойти 8 июля, в День семьи, любви и верности в Москве? Фото © РИА Новости / Михаил Воскресенский

8 июля 2026 года в парке Сокольники пройдёт мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. Гостей ждут семныйей квест, мастер-класс по цианотипии, выступление фокусника, концертная программа и кукольный театр. Программа отлично подойдёт для семей с детьми, подростков и молодых пар, а вход совершенно бесплатный!

День семьи, любви и верности в Кусково 2026

Как отпраздновать День семьи в Москве: афиша мероприятий 2026. Фото © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В лесопарке Кусково в этот день подготовили праздничную программу для детей и взрослых. Гости смогут поучаствовать в мастер-классе, сыграть в экологические игры и послушать живую музыку. В программу мероприятий на 8 июля 2026 года войдёт: мастер-класс «Символ праздника — ромашка» в библиотеке №108, также с 16:00 до 17:00 концерт Кейт МО и другие активности по расписанию. Всю актуальную информацию о мероприятиях, подготовленных ко Дню семьи, любви и верности, — сморите на официальном сайте музея-заповедника.

Куда сходить 8 июля 2026 года в Питере?

Куда пойти в Санкт-Петербурге 8 июля 2026 года: как отпраздновать День семьи? Фото © РИА Новости / Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге одним из центральных событий Дня семьи, любви и верности по традиции станет праздничный вечер в большом концертном зале «Октябрьский». Он пройдёт 8 июля 2026 года в 19:00. Программу откроет торжественная церемония чествования семейных пар, которые в этом году отмечают золотой (50 лет) или бриллиантовый юбилей (60 лет) совместной жизни. Представители городского правительства поздравят супругов, вручат им медали «За любовь и верность» и букеты ромашек — главный символ праздника.

В праздничную программу также вошли и другие культурные события: благотворительный гала-концерт с участием звёзд оперы и балета в Александринском театре в поддержку приюта «Благодать», бесплатные показы фильмов в кинотеатре «Фильмофонд», а также оперные и драматические постановки, выставки и тематические экскурсии.

Идеи для уютного праздника — для семьи, пары и детей

День семьи, любви и верности: как провести 8 июля с семьёй или второй половинкой? Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Но не всем по душе большие скопления людей и шумные мероприятия. Life.ru собрал уютные и практичные идеи для праздника, которые подойдут домоседам, а также парам с маленькими детьми. Как же провести праздник 8 июля весело даже в домашней обстановке?

Как отпраздновать День семьи с маленьким ребёнком? С детьми можно сделать праздник руками: вырезать ромашки из бумаги, испечь печенье в форме цветков, нарисовать семейный герб или собрать «банку добрых слов». Пусть каждый напишет на маленькой бумажке, за что любит маму, папу, бабушку, дедушку, брата или сестру. Для малышей подойдут сказки о дружбе и заботе, для школьников — семейная викторина: «Кто в семье лучше всех готовит?», «Где была первая поездка родителей?», «Какую песню любят бабушка и дедушка?» Такие вопросы помогают детям почувствовать себя частью большой истории.

Как отпраздновать день Семьи, любви и верности супругам или влюблённым? Для пар День семьи, любви и верности — это хороший повод вспомнить, почему вы вместе. Можно забронировать столик на веранде ресторана, приготовить ужин дома, устроить прогулку у воды или вечер без телефонов.

Как провести 8 июля 2026 года без шумных мероприятий? Устройте пикник в ближайшем парке. Возьмите плед, домашний лимонад, ягоды, бутерброды, настольную игру и маленький букет ромашек. Ещё одна милая идея — семейный маршрут по памятным местам. Покажите детям, где вы познакомились, где гуляли в юности, где был первый семейный ужин или важная фотография. Такой маршрут легко превратить в игру: на каждой точке рассказывать одну короткую историю.

О том, как мило и красиво поздравить близких с Днём семьи, любви и верности, — читайте в нашей свежей подборке поздравлений на 8 июля! Там мы собрали целых 50 вариантов, которые точно удивят любимых. А ещё читайте о том, как икона спасла Москву от нашествия хана Ахмата. Life.ru поздравляет вас с светлым и тёплым праздником!

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