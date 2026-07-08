В Национальном центре «Россия» открылся III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Главное событие первого дня — единовременная регистрация браков 150 пар из разных регионов страны.

В Москве открылся всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Видео © Life.ru

«Сегодня вы представляете свои регионы, свои народности, гордитесь традициями своих народностей. Национальный центр «Россия» сегодня для вас. Вас поздравляет главный человек в нашей стране — президент Российской Федерации. Сегодня вас видит и чествует вся страна Россия. И это невероятная ответственность и невероятное счастье», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова, объявив фестиваль открытым. Она подчеркнула, что Россия всегда была оплотом традиционных семейных ценностей, и пожелала новобрачным счастливой долгой жизни и рождения детей.

В этом году фестиваль проходит не только в Москве, но и в филиалах Национального центра «Россия» в Красноярском и Приморском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Участвуют пары из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Всего в празднике любви задействованы 186 пар.

Гостей фестиваля ждут свадебное шествие, передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России», выставка свадебных традиций, лекции, мастер-классы, музыкальная постановка и гастрономический турнир. Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко напутствовал молодожёнов.

«Дорогие ребята, желаем вам счастья, любви, взаимопонимания и, конечно, побольше детей. Помните, как сказал наш президент, пусть наших будет больше», — сказал он.

Ранее стало известно, что в России могут снизить пошлину за регистрацию брака до 1 рубля. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Сейчас госпошлина за регистрацию брака — 350 рублей. Законопроект предлагает снизить её до 1 рубля.