В Запорожье «Волонтёры Победы» навестили пару, пережившую заточение в концлагере

Добровольцы движения «Волонтёры Победы» в рамках акции «Семья помогает семье» навестили супругов, переживших заключение в нацистских концлагерях. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального отделения движения.

«Волонтёры Победы» навестили пару, пережившую заточение в концлагере. Фото © Telegram / Волонтёры Победы | Запорожская область

«В рамках Всероссийской акции «Родные Любимые», приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, «Волонтёры Победы» совместно с военнослужащими войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудниками компании обособленного подразделения «Энергосбыт Запорожье» и делегатами от Представительства Губернатора и Правительства Ленинградской области навестили семью бывших узников нацистских концлагерей — Таисию Павловну и Василия Ивановича Шариковых», — говорится в сообщении.

Гости поздравили ветеранов с праздником, передали им подарки и цветы, а также выслушали их воспоминания о пережитых событиях. Встреча прошла в тёплой атмосфере, объединив представителей разных поколений.

«Для нас важно не только сохранять историческую память, но и лично поддерживать людей, чьи судьбы связаны со страницами истории. Такие встречи — это живая связь поколений и напоминание о ценности мира и человеческой стойкости», — отметила руководитель движения Юлия Биктимирова.

Ранее узница Печорского гетто Любовь Червякова рассказала о пережитом во время Великой Отечественной войны. В трёхлетнем возрасте она оказалась в оккупации после гибели отца на фронте. Женщина вспомнила, как нацисты остановили колонну беженцев и разделили людей, а её мать позже нашла её среди тел погибших.