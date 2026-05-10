Мама нашла по туфельке: Бывшая узница «Мёртвой петли» рассказала, как нацисты сбросили её в яму с телами

Бывшая малолетняя узница концлагеря «Мёртвая петля» Любовь Червякова поделилась трагическими воспоминаниями о жизни в оккупации. Женщина рассказала, что мать нашла её в канаве с телами погибших.

Уроженка Винницкой области попала в Печорское гетто в трёхлетнем возрасте. Это произошло в 1941 году, после того как глава семейства ушёл добровольцем на фронт и погиб. «Я родилась 12 августа 1938 года в хорошей еврейской семье. Отец у меня был работником банка, мама — учительница. И неожиданно началась война», — вспомнила Червякова в разговоре с URA.ru.

По словам женщины, эвакуация обернулась катастрофой. «Хорошо помню этот страшный день. Мы бегали во дворе вместе с другими детишками. И вдруг по радио объявили, что началась война», — поделилась узница. Колонну беженцев остановили гитлеровцы. Нацисты разделили людей: коммунистов расстреляли, а евреям приказали идти за ними.

Конечной точкой маршрута стал разрушенный санаторий без окон и дверей. Там пленники боролись за существование три года. Умерших сотнями сбрасывали в общую яму. Однажды, когда мать ушла на поиски пропитания для опухшей от голода девочки, фашисты сочли ребёнка мёртвым и отнесли в ров.

Родительница спасла дочь, буквально перебирая тела. Женщина уже теряла надежду, но заметила знакомую туфельку на детской ножке. Она вытащила малышку из канавы и выходила в бараке. С того момента детей никогда не оставляли одних.

После войны семейство перебралось в Карпинск, позже обосновалось в Екатеринбурге. Сейчас Любовь Червякова встречается со школьниками, чтобы рассказывать им о пережитом.

Печерский концентрационный лагерь, известный среди узников как «Мёртвая петля», был организован румынскими властями в годы Второй мировой войны на территории села Печера (ныне Винницкая область Украины) в границах бывшей частной усадьбы польских дворян Потоцких на берегу Южного Буга, которую после революции 1917 года переоборудовали в туберкулёзный санаторий. В застенках концлагеря погибли 9500 человек.