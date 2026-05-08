Выкачивали кровь из детей: 95-летний ветеран раскрыл правду о зверствах фашистов в годы ВОВ

В год 81-летия Великой Победы «Вечерняя Москва» пообщалась с ветераном, гвардии полковником Аркадием Васильевичем Никаноровым. Сейчас ему 95 лет, он заслуженный работник культуры РФ, доктор наук, кавалер международного командорского ордена. Корреспонденты застали его дома за написанием очередного труда — Аркадий Васильевич собирается возродить имена и подвиги юных защитников Отечества.

Сам он — воспитанник партизанского отряда. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 10 лет. В его родном посёлке Алтухово создали отряд «Смерть немецким оккупантам» под командованием майора Яна Булата, так Никаноров стал партизанским связным. В 1942 году немцы устроили «карательную экспедицию», чтобы ликвидировать партизанский отряд и само село.

Жители с детьми ушли в лес, но ночью их окружили. Партизанские семьи согнали в концлагерь на территории соседнего села, огороженную колючей проволокой. Людей пытали, но народ был настолько сплочён, что никто не раскололся. В лагере была цыганка с семью детьми, она играла на скрипке, и немцы вывозили её на концерты. Она брала с собой детей и часто возвращалась с продуктами, которыми угощала голодающих. Позже к ней присоединился и Никаноров — пока она играла, он ходил по домам и собирал еду.

Во время одного из выступлений его заметила соседка по прежнему селу и, узнав, что он в концлагере, отдала немцам своё золотое кольцо на «выкуп». Самым страшным, по словам ветерана, было то, что при отступлении немецкие захватчики использовали местное население как живой щит. Фрицы были невероятно жестоки: иногда отнимали у родителей детей, заводили в палатку Красного Креста, а через 15 минут выносили полностью обескровленные тела — так они собирали кровь для своих раненых.

«Тогда родители погибших малышей взбунтовались и даже под страхом смерти нападали на фрицев — били их оглоблями от тележек», — заключил ветеран ВОВ.