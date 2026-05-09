9 мая, 10:52

Жена нациста Герхардта привезла в Бразилию мыло из жира узников Освенцима

Въезд в «Освенцим». Обложка © РИА Новости / РИА Новости

Рут Герхардт, жена скрывавшегося в Бразилии нациста Вольфганга Герхардта, привезла в страну мыло, изготовленное в 1943 году из жира узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщил историк Педро Бурини, написавший книгу о главвраче лагеря Йозефе Менгеле.

«Рут подарила одному человеку два куска мыла, сделанного из жира узников Аушвиц-Биркенау», — приводит РИА «Новости» слова исследователя.

Бурини отметил, что подобные предметы были для беглых нацистов «капризом» — своеобразным символом унижения жертв и демонстрацией презрения к врагам, о которых «продолжают вытирать руки» даже спустя годы после окончания войны.

Аушвиц-Биркенау освободила Красная армия 27 января 1945 года. В лагере погибли около 1,4 миллиона человек — в основном евреи, поляки, цыгане и советские военнопленные. Сейчас на его территории открыт мемориальный музей.

Сыну узника Освенцима из России отказали в посещении музея

Ранее президент России Владимир Путин в своей речи на параде Победы на Красной площади в Москве напомнил о начале Великой Отечественной войны и целях, которые преследовала нацистская Германия при нападении на Советский Союз. Глава государства заявил, что 86 лет назад нацисты вероломно напали на СССР, планируя захватить страну и её богатейшие ресурсы, полностью уничтожить культуру и историческое наследие, а также истребить, поработить и осуществить геноцид всего многонационального советского народа.

Анастасия Никонорова
