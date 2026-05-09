Сыну узника Освенцима из России отказали в посещении музея

Александр Лебедев, сын Александра Фёдоровича Лебедева — узника концлагеря Освенцим и одного из организаторов подпольного сопротивления советских военнопленных — долгие годы пытается посетить барак, где содержался его отец. Однако администрация музея неизменно отказывает ему, сообщил он в беседе с РИА «Новости».

«К сожалению, все мои попытки выйти на Музей Освенцима не увенчались успехом. Причём это было ещё в 1990-е. Они отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонт, мы не можем сказать, что именно там есть», — рассказал Лебедев.

По его словам, в 1960-х годах в здании барака делали фотовыставку, где был представлен фотопортрет его отца, видного деятеля сопротивления.

«Сейчас вот последние годы что-то с русским бараком происходит, они туда никого не пускают, и узнать, конечно, невозможно. Хотелось бы побывать там и посмотреть, что там и как», — с сожалением отметил он.

В фонде Александра Печерского, занимающемся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, ранее сообщили, что движение в концлагерях было не стихийным, а выстроенным. Фонду также удалось установить, что именно советские подпольщики спланировали восстание против зондеркоманды Освенцима.

Отец Александра, Александр Фёдорович Лебедев, был одним из организаторов подполья. Главная цель сопротивления заключалась в том, чтобы помочь больным и истощённым узникам, а также найти способ спасти заключённых от уничтожения. После освобождения он написал книгу «Солдаты малой войны».

Напомним, советские войска освободили узников концлагеря Освенцим 27 января 1945 года.

