Пошлина за брак, концлагерь за развод: Как немцы наживались на свадьбах в оккупации в годы ВОВ

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на лишения и боль, люди продолжали верить в лучшее, влюблялись и играли свадьбы, хотя обряды военного времени заметно отличались от традиционных, рассказал историк Александр Деманов. По его словам, свадьбы проходили даже на оккупированных территориях, немцы подходили к этому педантично и рационально.

Заключить брак можно было не ранее чем через две недели после уведомления о желании пожениться и не более чем через три. При этом объявление публиковали в местной газете или на информационной доске, а также уведомляли бургомистра или старосту. Оккупанты неплохо зарабатывали на бракосочетаниях: регистрация стоила 100 рублей пошлины, а за свидетельство о браке платили по 20 рублей с каждого супруга.

«Они брали плату именно советскими рублями, а не рейхсмарками. Видимо, это делалось с целью получения настоящей советской валюты для диверсионных или шпионских дел» — цитирует эксперта Пятый канал.

Он добавил, что после войны легализовать такие браки было непросто из-за нацистской печати в документах, проще было сыграть свадьбу заново. Кстати, за развод следовало суровое наказание: бывших супругов отправляли в концлагеря.

