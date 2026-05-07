«День Победы», «Журавли», «Катюша»: Россияне выбрали главные песни и фильмы о ВОВ

Россияне назвали песню «День Победы» главной военной композицией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого аналитиками Дзена совместно с порталом «Культура.РФ» в апреле 2026 года.

В топ-5 также вошли «Журавли», «Катюша», «Алёша» и «Вечный огонь». Восприятие военных песен, как выяснили исследователи, меняется от поколения к поколению. Для старших респондентов это личная и семейная память, а для молодёжи — культурный символ и элемент патриотической идентичности.

Советское кино о войне остаётся безусловным лидером для россиян. Идеальный военный фильм, по мнению опрошенных, — советский, а из современных — максимально приближенный к традициям той эпохи. При этом 20% респондентов испытывают сложные эмоции при просмотре таких картин, но считают их важными для понимания истории.

Среди популярных фильмов зумеры выделяют современные картины — «Брестская крепость», «Сталинград», а также советскую классику: «А зори здесь тихие...», «Судьба человека». Поколение X (55+) отметили кино 1960–1970-х годов: «В бой идут одни "старики"», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Летят журавли». Миллениалы занимают промежуточную позицию: сохраняют интерес к советской классике, но активно смотрят современные фильмы.

Старшее поколение в 2–3 раза лучше знает военную литературу, чем зумеры. Молодёжь среди популярных произведений выделила «Судьбу человека», «Повесть о настоящем человеке» и «Василия Тёркина», а также документальную литературу и зарубежную прозу («Мальчик в полосатой пижаме»). Миллениалы назвали советскую прозу 1960–1980-х: «Горячий снег», «Живые и мёртвые», «Сотников», «Батальоны просят огня». Старшее поколение почти не читает современную литературу, зато отлично знакомо с малоизвестной советской классикой и мемуарами («Блокада», «Война», «Вечный зов»).

Все поколения выделяют среди мемориалов Музей Победы и Мамаев курган, а также Центральный музей Вооружённых сил и Музей обороны и блокады Ленинграда. Также популярностью пользуются локальные музеи в регионах.

72% россиян предпочитают смотреть парад Победы и военные фильмы. 49% участвуют в «Бессмертном полку» и посещают мемориалы. Ещё 20% занимаются изучением семейных архивов.

Наиболее эффективными медиа для сохранения памяти о войне опрошенные считают аутентичные документальные свидетельства (кинохроника), живые гражданские акции («Бессмертный полк») и традиционные художественные и музыкальные формы XX века (песни, киноклассика, выставки). В опросе приняли участие 7000 респондентов из разных регионов России.

Ранее на VK Видео стартовал масштабный музыкально-поэтический проект «Живые голоса», приуроченный к 81-й годовщине Победы. В нём звёзды эстрады и кино разных поколений читают стихи Великой Отечественной и делятся воспоминаниями о своих близких. Премьера состоялась 5 мая в 11:00, повторные выпуски покажут на телеэкранах.