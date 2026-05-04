«Живые голоса» к 9 Мая: Тимати, Баста, Харламов и десятки звёзд зачитают стихи о войне

К 81-й годовщине Победы на VK Видео запускается масштабный музыкально-поэтический проект «Живые голоса», где известные артисты разных поколений читают стихи времён Великой Отечественной войны и делятся семейными историями. Премьера проекта состоится 5 мая в 11:00 на платформе VK Видео, также выпуски покажут в эфире телеканала РЕН-ТВ.

Звёзды шоу-бизнеса прочтут стихи о войне в проекте «Живые голоса» к Дню Победы.

«Это очень тяжёлая работа. Волнительно, и не получается так, как хотелось бы, — по причине того, что я не являюсь профессиональным чтецом. Это большая ответственность. Я это сделал с большим уважением и желанием как-то по-своему прочитать эти великие стихи», — сказал Баста.

«Живые голоса» представляют собой цикл из пяти серий, каждая из которых посвящена одному году Великой Отечественной войны — от первых ударов до Победы. В каждом эпизоде участвуют по 10 артистов, которые читают 10 стихотворений, написанных в военные годы или посвящённых событиям того времени. Среди участников — Азамат Мусагалиев, Александр Пташенчук, Баста, Гарик Харламов, Ксения Бородина, Регина Тодоренко, Тимати, Влад А4, Валя Карнавал, Бустер, Ида Галич, Карина Кросс, Денис Дорохов, Иван Абрамов, Зоя Яровицына, Саша Савельева, Сергей Приказчиков («Пицца») и многие другие.

Проект также включает Вадима Галыгина, Максима Лагашкина, Полину Денисову, Дмитрия Чеботарёва, Илью Раевского, Кирилла Мазура, Яну Кошкину и десятки других артистов и блогеров. Создатели подчёркивают, что стихи подбирались индивидуально под каждого участника — с учётом личных пересечений с темой войны, авторами или историей произведений. Это, по их словам, помогает артистам глубже прочувствовать материал и сделать чтение более искренним.

Баста в проекте читает стихи Семёна Гудзенко «Моё поколение» и Алексея Суркова «Утро Победы». Он также рассказал, что исполнял любимое стихотворение о войне «Нас не нужно жалеть», а также упомянул семейную историю: в его роду было более 20 военных, включая пехотинцев, подводников, артиллеристов и лётчиков. Один из прадедов похоронен под Волковыском. Вадим Галыгин выбрал стихотворение Алексея Романова «Не забудь», посвящённое защитникам Брестской крепости. Он рассказал о дедах-фронтовиках, один из которых прошёл всю войну и дошёл до Берлина, а второй участвовал ещё в Финской войне и получил тяжёлое ранение.

Карина Кросс читает «Дети в Освенциме» Наума Коржавина и «Балладу о зенитчицах» Роберта Рождественского, подчёркивая тему женщин и детей как главных жертв войны. Она рассказала историю прадеда, которого спасла незнакомая женщина, выдав его за своего мужа. Максим Лагашкин исполняет «Слово о России» Михаила Исаковского и отметил, что хотел обратиться к молодому поколению, включая собственных детей, чтобы объяснить цену Победы без пафоса и сложных формулировок. Он также рассказал о дедушке-фронтовике, который никогда не любил говорить о войне.

Регина Тодоренко читает стихотворение Вероники Тушновой «Кукла», рассказывающее о потерянном детстве. Она поделилась историей прадеда, пропавшего без вести на войне, которого она знает только по фотографиям и рассказам семьи. Денис Дорохов выбрал «Я убит подо Ржевом» Твардовского и рассказал о прадедах: один прошёл всю войну пехотинцем, другой был военным поваром и получил награды за доставку еды на передовую, а его бабушки были детьми войны.

Полина Денисова читает «Солдатские будни» Юлии Друниной и делится историей прадеда, потерявшего ногу на фронте, который всегда с юмором рассказывал о тяжёлых событиях, а также второго прадеда — военного врача. Проект подчёркивает важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и объединяет артистов, музыкантов и блогеров в общем разговоре о семейной истории и подвиге поколения Победы.

