Хинштейн поручил курским чиновникам поставить на аватарки фото участников ВОВ

В Курской области чиновников обязали заменить аватарки в соцсетях на фото ветеранов ВОВ. Это альтернатива «Бессмертному полку», отменённому из-за угрозы БПЛА. Губернатор региона Александр Хинштейн призвал коллег в течение недели поставить снимки своих воевавших или трудившихся в тылу родственников, чтобы продемонстрировать уважение к ним.

«У нас ведение соцсетей для должностных лиц является обязательным. Я прошу, чтобы мы с вами, коллеги, на этой неделе поменяли аватарки. Поставили фото своих родных, участников войны и тружеников тыла, чтобы подчеркнуть безмерное уважение к этим людям», — сказал политик.

Губернатор также распорядился, чтобы 9 Мая в парках звучала музыка военных лет. Хотя специальные концерты и массовые мероприятия не планируются, важно создать соответствующую атмосферу, ведь люди будут посещать эти общественные места.

Ранее сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева сообщила, что решение о формате проведения «Бессмертного полка» в 2026 году будут принимать главы регионов. По её словам, главным критерием при выборе формата остается безопасность участников. Именно поэтому окончательное решение по каждому субъекту будут принимать на местном уровне.