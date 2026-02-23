В честь Дня защитника Отечества активисты Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» организовали и успешно провели масштабную акцию, направленную на чествование героев различных поколений. В рамках мероприятия, добровольцы посетили ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции в медицинских учреждениях, провели образовательные уроки мужества под названием «Герои рядом», возложили цветы к памятным местам и вручили защитникам Отечества «письма Побебы».

«Волонтёры Победы всегда там, где нужна помощь и поддержка. День защитника Отечества мы отмечаем по всей стране, поздравляя ветеранов ВОВ, благодарим бойцов СВО в госпиталях и на передовой, их семьи, которые ждут дома. Особенно важно, что этот праздник объединяет нашу многонациональную Россию», — отметила зампред комитета Госдумы, председатель Центрального штаба движения Ольга Занко.

«Волонтёры Победы» поздравили ветеранов ВОВ и бойцов СВО с Днём защитника Отечества. Фото © Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В Москве волонтёры поздравили ветерана Ивана Петровича Лыткина, прошедшего Ленинградский фронт и встретившего Победу под Ригой. Ему вручили портрет, написанный молодёжью в рамках акции «Краски Победы».

В Ростовской области навестили Петра Павловича Голышкина — участника Курской дуги и освобождения Варшавы. В ЛНР и Самарской области прошли встречи с бойцами СВО. В госпитале Псковской области раненым военнослужащим передали 150 подарочных наборов от жителей.

Возложения цветов прошли на Мамаевом кургане, в Нижегородском кремле, Барнауле и Астрахани. Волонтёры также провели исторические квесты и онлайн-флешмоб «Герой моей Родины», рассказывая о подвигах земляков.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил отличившихся в зоне СВО офицеров. Он поздравил их с Днём защитника Отечества, поблагодарил за отвагу и верность присяге, а также отметил их ответственность за людей и за общее дело. Президент пожелал бойцам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.