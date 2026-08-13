Путин впервые приехал на Курилы: что произошло на Итурупе и почему протестует Япония

13 августа 2026 года Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Президент России приехал на Итуруп, где побывал на рыбоперерабатывающем предприятии, в больнице и школе, встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и пообщался с местными жителями. Визит сразу получил и международное продолжение: Япония заявила России «решительный протест».

Почему поездка Путина на Итуруп стала исторической, из-за чего Москва и Токио десятилетиями спорят о Южных Курилах и что сегодняшний визит означает для региона — разбирался Life.ru.

Путин впервые приехал на Курильские острова

Поездка 13 августа стала первым личным визитом Владимира Путина на Курильские острова за время его президентства. Для посещения был выбран Итуруп — крупнейший остров южной части Курильской гряды и одновременно одна из территорий, на которые претендует Япония.

Итуруп административно входит в Сахалинскую область России. Здесь находится город Курильск, работают предприятия рыбной промышленности, социальные учреждения и объекты инфраструктуры.

Итуруп на карте: где находится остров и как он расположен относительно Сахалина и Курильской гряды

В сопровождении губернатора Валерия Лимаренко Путин посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу имени Героя России Э. Д. Норполова. Президент также встретился с жителями острова.

Тем самым программа поездки оказалась заметно шире территориального вопроса: в ней одновременно сошлись экономика островов, медицина, образование, жизнь населения и безопасность Дальнего Востока.

Что Путин делал на Итурупе

Одной из первых точек стал рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Рыбная отрасль имеет для Курил особое значение из-за богатых морских биоресурсов региона. На предприятии президенту показали производство и готовую продукцию.

Затем Путин осмотрел Курильскую центральную районную больницу и школу имени Героя России Э. Д. Норполова. Такой маршрут позволил президенту увидеть не только крупное производство, но и социальную инфраструктуру удалённого островного района.

Отдельной частью программы стала встреча с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Во время разговора речь шла о положении дел в регионе и развитии островных территорий.

Лимаренко, рассказывая о настроениях жителей даже самых удалённых населённых пунктов, употребил выражение «всё для победы». Путин ответил: «Генетический код победителя».

Президент также вышел к жителям Курильска и пообщался с ними в неформальной обстановке. Для Итурупа, находящегося за тысячи километров от Москвы, приезд главы государства стал событием исключительного масштаба.

Почему визит Путина на Итуруп имеет политическое значение

Поездку нельзя рассматривать только как обычную региональную инспекцию.

Итуруп — российская территория, административно относящаяся к Сахалинской области, однако Япония продолжает оспаривать принадлежность острова. Вместе с Кунаширом, Шикотаном и группой Хабомаи Токио относит его к так называемым «северным территориям».

Поэтому сам факт приезда российского президента на Итуруп неизбежно приобретает символическое значение.

Российский суверенитет над Южными Курилами является результатом Второй мировой войны и пересмотру не подлежит. Российский МИД неоднократно заявлял о законности принадлежности этих территорий РФ.

Посещение острова главой государства фактически демонстрирует, что Россия рассматривает Итуруп не как предмет внешнего управления или временную спорную зону, а как свою территорию, которую необходимо развивать, обеспечивать инфраструктурой и защищать.

Почему Япония выразила протест из-за поездки Путина на Курилы

Реакция Токио последовала практически сразу.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил протест в связи с посещением Итурупа российским президентом. Японские власти по-прежнему считают остров — в Японии его называют Эторофу — частью своей территории.

Это соответствует многолетней официальной позиции Токио. МИД Японии относит Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи к четырём «северным территориям» и добивается решения вопроса об их принадлежности с последующим заключением мирного договора с Россией. В феврале 2026 года глава японского МИД вновь подтвердил, что эта политика не изменилась.

Москва эту трактовку не признаёт.

Кому принадлежат Курильские острова сейчас

На практике ответ однозначен: Итуруп, Кунашир, Шикотан и другие Курильские острова находятся под управлением Российской Федерации и входят в состав Сахалинской области.

Именно российские органы власти осуществляют здесь государственное управление, работают российские муниципалитеты и предприятия, живут граждане России.

При этом существует российско-японский территориальный спор.

Токио не предъявляет претензии ко всей Курильской гряде. Японская позиция касается четырёх территорий на юге: Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи. Япония утверждает, что эти земли не относятся к Курильским островам, от прав на которые она отказалась после Второй мировой войны.

Россия с этим не согласна и считает свой суверенитет над Южными Курилами законным итогом Второй мировой войны.

Именно это расхождение остаётся главным препятствием для окончательного политического урегулирования отношений двух стран.

Почему Россия и Япония спорят о Курилах

История вопроса насчитывает более полутора веков.

1855 год — границу провели между Итурупом и Урупом

Первый русско-японский договор — Симодский трактат — был подписан 7 февраля 1855 года. Граница между Российской империей и Японией прошла между островами Итуруп и Уруп. Итуруп оказался на японской стороне.

Сегодня Токио использует этот договор как один из исторических аргументов в пользу своих требований.

1945 год — острова занял СССР

Ситуация принципиально изменилась в конце Второй мировой войны. В августе 1945 года СССР вступил в войну против Японии. Советские войска заняли Курильские острова, после чего они были включены в состав Советского Союза.

После распада СССР управление этими территориями перешло к Российской Федерации.

Именно оценка событий 1945 года — одна из ключевых точек разногласий Москвы и Токио.

1951 год — Япония отказалась от Курильских островов

По Сан-Францисскому мирному договору 1951 года Япония отказалась от прав, оснований и претензий на Курильские острова.

Однако Токио утверждает, что Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи к Курильским островам в смысле этого договора не относятся. Россия такую трактовку не принимает.

1956 год — СССР и Япония восстановили отношения

19 октября 1956 года СССР и Япония подписали Совместную декларацию, которая прекратила состояние войны и восстановила дипломатические отношения.

Документ предусматривал продолжение переговоров о мирном договоре. СССР также согласился после его заключения передать Японии Шикотан и Хабомаи. Итуруп и Кунашир в этой формуле не фигурировали.

Однако мирный договор так и не появился.

2018 год — Москва и Токио попытались ускорить переговоры

При премьер-министре Синдзо Абэ отношения России и Японии пережили период активного диалога.

В 2018 году Путин и Абэ договорились ускорить переговоры о мирном договоре на основе декларации 1956 года. Переговоры продолжались и в следующие годы, но решить территориальный вопрос стороны не смогли.

2022 год — переговорный процесс фактически остановился

После начала специальной военной операции Япония присоединилась к санкциям против России.

21 марта 2022 года российский МИД объявил, что Москва не намерена продолжать переговоры с Токио о мирном договоре в прежних условиях. Россия также прекратила ряд механизмов взаимодействия, связанных с Южными Курилами.

К 2026 году отношения двух стран остаются сложными. Несмотря на это, Япония официально продолжает заявлять о намерении добиться решения вопроса о четырёх островах и заключить мирный договор.

Почему Итуруп важен для России

Значение Итурупа выходит далеко за рамки российско-японского спора.

Во-первых, остров входит в огромную систему российских территорий на Дальнем Востоке. Развитие транспортной, социальной и промышленной инфраструктуры здесь непосредственно связано с закреплением населения на удалённых территориях.

Во-вторых, Курильские острова богаты морскими биологическими ресурсами. Не случайно одним из объектов президентской программы стал именно рыбоперерабатывающий комплекс.

В-третьих, архипелаг имеет стратегическое значение. Курильская гряда отделяет Охотское море от Тихого океана, поэтому безопасность островов связана с защитой восточных рубежей России и возможностями Тихоокеанского флота.

При чём здесь Тихоокеанский флот

Визит на Итуруп стал частью более широкой поездки Владимира Путина на Дальний Восток.

Накануне, 12 августа, Верховный главнокомандующий принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Путин находился на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

Отдельно президент провёл совещание по безопасности восточных границ страны.

Путин подчеркнул, что, несмотря на концентрацию значительных сил и внимания на проведении специальной военной операции, государство обязано обеспечивать безопасность на всех своих рубежах. Речь шла в том числе о дополнительных условиях, необходимых военным для выполнения задач на востоке России.

В этой последовательности поездка на Итуруп приобретает дополнительный смысл: сначала — Тихоокеанский флот и безопасность восточного направления, затем — экономика, социальная инфраструктура и жители одного из самых удалённых островов страны.

Что означает поездка Путина на Курилы

Для внутренней российской повестки визит демонстрирует внимание государства к удалённым территориям Дальнего Востока.

Маршрут Путина на Итурупе охватил сразу несколько сторон жизни острова: производство, здравоохранение, образование и общение с населением. Это позволяет рассматривать поездку не только через призму отношений с Японией.

Но международный контекст неизбежен.

Впервые приехав на Курильские острова лично, президент России посетил именно Итуруп — крупнейший из островов, на которые продолжает претендовать Токио. Поэтому поездка стала ещё одним публичным подтверждением позиции Москвы: Россия рассматривает Южные Курилы как свою территорию и продолжает их развивать.

Ответ Японии показал, что территориальный вопрос никуда не исчез. Токио продолжает придерживаться противоположной позиции и связывает с его решением перспективу мирного договора.

В результате один визит соединил сразу три сюжета: развитие Курил, безопасность российского Дальнего Востока и один из самых давних нерешённых вопросов в отношениях Москвы и Токио.

Главное о визите Путина на Итуруп 13 августа 2026 года

Когда Путин приехал на Итуруп?

Владимир Путин посетил остров 13 августа 2026 года в рамках рабочей поездки на Дальний Восток.

Путин раньше бывал на Курильских островах?

Нет. По данным Кремля и российских СМИ, поездка 13 августа стала его первым личным визитом на Курильские острова.

Что Путин посетил на Итурупе?

Президент побывал на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный», в Курильской центральной районной больнице и школе имени Героя России Э. Д. Норполова, встретился с губернатором Сахалинской области и жителями острова.

Почему Япония протестует против визита Путина?

Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи своими «северными территориями» и оспаривает российский суверенитет над ними. Российская сторона эти требования отвергает.

Кому сейчас принадлежит Итуруп?

Итуруп находится под управлением России и административно входит в Сахалинскую область РФ. При этом Япония продолжает предъявлять на него территориальные претензии.