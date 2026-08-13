Японист объяснил, почему визит Путина на Курилы состоялся именно сейчас и вывел Токио из себя

Реакция Токио на визит президента РФ Владимира Путина на Курилы ожидаемая, поскольку поездки представителей наших официальных властей туда тут же встречаются протестами Японии. Об этом в беседе с Life.ru заявил ведущий научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Однако, по его мнению, глава государства выбрал очень хороший момент для посещения Курильских островов.

Кузьминков напомнил, что Путин приехал на учения Тихоокеанского флота. Но, вероятно, визит был спланирован в том числе потому, что в эти дни происходили наиболее ожесточённые бои в районе Курильских островов.

Как раз в это время на островах шли ожесточённые бои. Японцы, кстати, 15 августа отмечают день окончания войны. У нас же это 3 сентября. Японцы говорят, что у них что-то отобрали, а на самом деле там были серьезные сражения, много людей погибло. Посетить остров в эти дни — очень хороший момент, чтобы почтить память наших воинов. Президент там ни разу не был. Я думаю, что всё очень хорошо совпало: учения, плюс памятные даты, вот он и выбрал этот момент. Виктор Кузьминков Ведущий научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

И эксперт не считает, что визит был как-то связан с недавними заявлениями японских властей в годовщины бомбёжки Хиросимы и Нагасаки. Дело в целом в достаточно враждебном курсе Токио.

«Путин же буквально перед поездкой заявлял, что мы им ничего не делали, а они против нас ввели совершенно необоснованные санкции, связывая это с Украиной. Япония сама выбрала такую политику, поэтому, я думаю, действия отчасти направлены на то, чтобы продемонстрировать Японии её неправоту. Если она ведет такую политику, то мы тоже будем со своей стороны принимать все меры, которые считаем нужными, в том числе и в плане освоения Курильских островов», — добавляет Кузьминков.

Японист считает претензии Японии достаточно искусственными, их придумали после Второй мировой войны для того, чтобы создать искусственную проблему. И реакция Токио ожидаемая, однако Россию она никак не волнует — наша страна проводит собственную внутреннюю политику на своих территориях.