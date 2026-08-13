Министерство иностранных дел Японии заявило решительный протест из-за поездки российского президента Владимира Путина на курильский остров Итуруп.

Протест был направлен по дипломатическим каналам, а российскому послу выразили официальное недовольство, подчеркнув, что визит «противоречит позиции Японии» по территориальному вопросу. Как сообщает Kyodo, власти страны в очередной раз назвали визит высшего российского руководства на острова, которые в Токио называют «северными территориями», абсолютно неприемлемым. По устоявшейся дипломатической традиции, подобные поездки, по мнению японской стороны, «вызывают крайнее сожаление и ранят чувства японского народа».

Визит Путина на Итуруп состоялся на следующий день после его жёстких заявлений в адрес Токио. 12 августа, во время осмотра учений Тихоокеанского флота на борту гвардейского крейсера «Варяг», российский лидер напомнил Японии, что принадлежность Курильских островов к России закреплена международными документами по итогам Второй мировой войны. Кроме того, Путин раскритиковал японские власти за то, что они причислили РФ к источникам основных угроз и продолжают поддерживать антироссийские санкции, даже не пытаясь разобраться в причинах украинского конфликта.

Несмотря на регулярные ноты протеста, Москва неоднократно подчёркивала, что суверенитет над островами не подлежит сомнению, а российские лидеры посещали и будут посещать свои территории без оглядки на реакцию соседнего государства.