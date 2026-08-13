Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 02:14

Посол России Ноздрев заявил о шагах Японии, подрывающих нацбезопасность РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Япония предпринимает недружественные шаги, которые могут угрожать национальной безопасности России, заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА «Новости».

По словам дипломата, Токио участвует в западных программах поддержки Украины, в том числе сотрудничает с НАТО в рамках оказания помощи Киеву.

Кроме того, Ноздрев отметил инвестиции японской компании в производство беспилотников на Украине.

Посол назвал действия администрации премьер-министра Японии Санаэ Такаити враждебными и заявил, что они направлены на затягивание конфликта и подрыв безопасности России.

Путин вспомнил конструктивные отношения с премьером Японии Абэ в вопросе Курил
Путин вспомнил конструктивные отношения с премьером Японии Абэ в вопросе Курил

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Токио ввёл неспровоцированные санкции против Москвы. Глава государства подчеркнул, что Россия хотела бы понять позицию Японии, но пока не видит для этого оснований.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar