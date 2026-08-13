Посол России Ноздрев заявил о шагах Японии, подрывающих нацбезопасность РФ

Япония предпринимает недружественные шаги, которые могут угрожать национальной безопасности России, заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА «Новости».

По словам дипломата, Токио участвует в западных программах поддержки Украины, в том числе сотрудничает с НАТО в рамках оказания помощи Киеву.

Кроме того, Ноздрев отметил инвестиции японской компании в производство беспилотников на Украине.

Посол назвал действия администрации премьер-министра Японии Санаэ Такаити враждебными и заявил, что они направлены на затягивание конфликта и подрыв безопасности России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Токио ввёл неспровоцированные санкции против Москвы. Глава государства подчеркнул, что Россия хотела бы понять позицию Японии, но пока не видит для этого оснований.