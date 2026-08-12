Путин: Япония ввела неспровоцированные санкции против России

Япония ввела против России санкции без всякого повода. При этом разбираться в причинах конфликта на Украине Токио не стало, а просто присоединилось к ограничениям. Об этом заявил президент Владимир Путин во время на учениях Тихоокеанского флота.

Глава государства подчеркнул, что Россия хотела бы понять позицию Японии, но пока не видит для этого оснований.

«Скажу только о том, что нам хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь в ходе докладов Японии, наших соседей. Страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин во время визита на Сахалин, где проходят учения Тихоокеанского флота, заявил, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата российских судов. По его словам, речь идёт не только о конкретных районах, а о любых акваториях, включая Тихий океан. Президент назвал планы Запада в отношении российского торгового флота пиратством и разбоем и пообещал жёсткую реакцию на такие действия.