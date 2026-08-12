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Регион
12 августа, 07:49

Путин анонсировал зеркальный ответ России на захваты торговых судов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Россия будет зеркально отвечать на захваты своих торговых судов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита на Сахалин, где проходят учения Тихоокеанского флота.

Глава государства указал, что речь идёт не только о тех акваториях, где захватывают российские суда, а о любом месте, в том числе Тихом океане.

Президент назвал планы Запада в отношении российского торгового флота пиратством и разбоем.

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Напомним, западные страны активизировали действия против российского торгового флота, квалифицируемые российской стороной как пиратские атаки. С конца 2024 года зафиксирована серия инцидентов, включая силовые захваты танкеров военными Франции и Бельгии в международных водах, а также повреждения судов с применением морских мин, что привело к крушению сухогруза Ursa Major. В ответ председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости постоянного присутствия ВМФ для защиты судоходства и готовности дать жёсткий отпор. По его словам, попытки морской блокады будут пресекаться, в том числе с использованием военной силы.

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Никита Никонов
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