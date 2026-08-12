Путин подчеркнул необоснованность претензий Японии по Курилам

Напомним, в 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. При этом судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, однако Япония рассматривала её лишь как часть решения, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры не привели к результату, и мирный договор так и не был подписан. Позиция Москвы неизменна: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними не подлежит сомнению. В 2020 году в Конституцию России внесли поправки, запрещающие отчуждение территорий. Зимой 2026 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио по-прежнему намерен заключить мирный договор с Россией, а отношения между странами стали тяжёлыми, что затрядняет решение «территориальных вопросов».