Путин подчеркнул необоснованность претензий Японии по Курилам
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Япония продолжает предъявлять России территориальные претензии по Курильским островам, что не имеет под собой никаких правовых оснований. Об этом Владимир Путин заявил во время учений Тихоокеанского флота, президент России принял участие в завершающем этапе манёвров.
«У Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах, как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны», — подчеркнул Путин.
Напомним, в 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. При этом судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, однако Япония рассматривала её лишь как часть решения, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры не привели к результату, и мирный договор так и не был подписан. Позиция Москвы неизменна: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними не подлежит сомнению. В 2020 году в Конституцию России внесли поправки, запрещающие отчуждение территорий. Зимой 2026 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио по-прежнему намерен заключить мирный договор с Россией, а отношения между странами стали тяжёлыми, что затрядняет решение «территориальных вопросов».
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