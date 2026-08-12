Путин вспомнил конструктивные отношения с премьером Японии Абэ в вопросе Курил
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия ранее выстраивала конструктивные отношения с руководством Японии и пыталась найти решение проблемы Курильских островов, однако впоследствии Токио изменил свою позицию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время учений Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске.
Глава государства напомнил, что ещё в середине 1950-х годов СССР и Япония подписали декларацию, которая открывала дорогу к заключению мирного договора и последующему решению территориального вопроса. Позднее, по словам Путина, японская сторона отказалась следовать положениям этого документа.
Уже после распада Советского Союза Россия по просьбе японского правительства возобновила диалог о возможном заключении мирного договора. В тот период, отметил президент, Москве удалось установить конструктивные отношения с рядом руководителей Японии. Особенно Путин выделил бывшего японского премьера Синдзо Абэ. По словам российского лидера, политик «много сделал для сближения Японии и России» и позиций двух государств.
«Теперь мы видим, к сожалению, изменения в позициях, подчеркну, ничем не спровоцированные с нашей стороны», — заявил Путин.
Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Одним из главных препятствий остаётся территориальный спор вокруг южной части Курильских островов, которые в Токио считают «северными территориями», «оккупированными» Москвой.
Ранее Владимир Путин заявил, что Япония продолжает предъявлять России территориальные претензии на Курильские острова, однако, по его словам, эти претензии не имеют правовых оснований. Статус островов закреплён в международных документах как итог Второй мировой войны. А премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявляла, что Токио по-прежнему намерен заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжёлое состояние двусторонних отношений.
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