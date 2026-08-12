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Регион
12 августа, 15:54

Путин вспомнил конструктивные отношения с премьером Японии Абэ в вопросе Курил

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия ранее выстраивала конструктивные отношения с руководством Японии и пыталась найти решение проблемы Курильских островов, однако впоследствии Токио изменил свою позицию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время учений Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске.

Глава государства напомнил, что ещё в середине 1950-х годов СССР и Япония подписали декларацию, которая открывала дорогу к заключению мирного договора и последующему решению территориального вопроса. Позднее, по словам Путина, японская сторона отказалась следовать положениям этого документа.

Уже после распада Советского Союза Россия по просьбе японского правительства возобновила диалог о возможном заключении мирного договора. В тот период, отметил президент, Москве удалось установить конструктивные отношения с рядом руководителей Японии. Особенно Путин выделил бывшего японского премьера Синдзо Абэ. По словам российского лидера, политик «много сделал для сближения Японии и России» и позиций двух государств.

«Теперь мы видим, к сожалению, изменения в позициях, подчеркну, ничем не спровоцированные с нашей стороны», — заявил Путин.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Одним из главных препятствий остаётся территориальный спор вокруг южной части Курильских островов, которые в Токио считают «северными территориями», «оккупированными» Москвой.

Berliner Zeitung: Россия нанесла сильный удар по Японии в споре за Курилы
Berliner Zeitung: Россия нанесла сильный удар по Японии в споре за Курилы

Ранее Владимир Путин заявил, что Япония продолжает предъявлять России территориальные претензии на Курильские острова, однако, по его словам, эти претензии не имеют правовых оснований. Статус островов закреплён в международных документах как итог Второй мировой войны. А премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявляла, что Токио по-прежнему намерен заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжёлое состояние двусторонних отношений.

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Анастасия Никонорова
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