Визит Путина на Итуруп вырвался в лидеры трендов японского сегмента X

Первый визит Владимира Путина на Итуруп моментально оказался в центре внимания японского сегмента X. За первые полчаса теме посвятили свыше двух тысяч сообщений, благодаря чему она вышла в лидеры трендов.

Главное внимание приковано к территориальному спору. Пользователи активно распространяют заявление главы МИД Японии Тосимицу Мотэги, который назвал четыре южнокурильских острова «исконной территорией» страны и заявил Москве «решительный протест».

Вторая заметная тема — символическое значение самой поездки. Японские СМИ подчёркивают, что Путин впервые лично посетил острова, а его появление на Итурупе многие трактуют как демонстрацию того, что Москва не собирается идти на уступки в территориальном вопросе.

Дополнительный фон создают недавние учения Тихоокеанского флота и заявления Москвы по российско-японским отношениям, поэтому часть публикаций рассматривает поездку уже не только как жест вокруг Курил, но и как сигнал Токио на фоне общего обострения отношений.

Визит Владимира Путина на Итуруп последовал за его жёсткими заявлениями в адрес Токио. Накануне, 12 августа, во время осмотра учений Тихоокеанского флота на борту гвардейского крейсера «Варяг» президент напомнил, что принадлежность Курильских островов России закреплена международными документами по итогам Второй мировой войны. Кроме того, Путин раскритиковал японские власти за включение России в число основных угроз и сохранение антироссийских санкций. По его словам, японское правительство даже не попыталось разобраться в первопричинах конфликта на Украине.