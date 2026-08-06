Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая на мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки, обвинил Россию в использовании ядерного оружия как инструмента запугивания. При этом он ни разу не упомянул США — страну, осуществившую атомную атаку в 1945 году.

В первой части речи градоначальник избегал прямого наименования РФ, называя её «большой державой», но позже всё же напрямую затронул украинский конфликт. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своём выступлении также обошла стороной роль Соединённых Штатов в случившемся.

Глава правительства заявила, что страна продолжит добиваться полного ядерного разоружения. «Мы не должны останавливать движения по этому пути», — подчеркнула она. Градоначальник также выразил надежду, что в мире никогда не появится третьего города, помимо Хиросимы и Нагасаки, пережившего подобную катастрофу.

Японские официальные лица традиционно не акцентируют внимание на том, кто именно сбросил бомбы. Эта практика повторяется из года в год. Однако в Мемориальном музее мира в Хиросиме и в учебных пособиях подробности трагедии отражены полностью.

Бомбардировки американской авиацией были проведены в конце Второй мировой войны для ускорения капитуляции Японии. В день взрыва над Хиросимой погибли, по разным оценкам, от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945-го из-за ран и облучения число жертв выросло до 140 тысяч, а общее количество погибших превышает 350 тысяч.

Вашингтон до сих пор не признаёт моральной ответственности, оправдывая случившееся военной необходимостью. Экс-президенты Джо Байден и Барак Обама, посещавшие мемориал, извинений не приносили. Нынешний американский лидер Дональд Трамп приглашения от властей города пока не принял.