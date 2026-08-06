6 августа, в 81-ю годовщину атомной бомбардировки, Япония и ООН почтили память жертв Хиросимы, вновь забыв упомянуть США, а мэр города и вовсе обвинил Россию в использовании ядерного оружия. В Совете Федерации увидели в таких заявлениях «смиренное отношение к своему суверену» — Соединённым Штатам. Комментарии Life.ru об этом дали член российского совета по внешней оборонной политике Андрей Климов и сенатор Григорий Карасин.

По словам Андрея Климова, японским духом, которым они всегда гордились, от этих заявлений и не веет. Всё дело в том, что Токио давно находится под плотным контролем Вашингтона: на территории страны более 80 лет находятся американские войска, и они по сей день контролируют всё, включая японский политический класс. А любые попытки отклониться от этого курса кончаются плохо.

Те, кто не хочет проблем в Японии, делают так, как поступил клерк из этого японского города. Он произнес фразы, которые повторяются из года в год многие десятилетия подряд: «Неизвестно, кто сбросил на нас бомбу (я утрирую, конечно), и вот мы поэтому выступаем против всяких атомных бомб». А с 2022 года они стали добавлять обязательную мантру про «российскую агрессию». Ничего нового он не сказал. На его месте может быть любой другой чиновник. Это просто поведение слуг под надзором сюзерена. Андрей Климов Член российского совета по внешней оборонной политике

Конечно, японцы понимают, кто и что на них сбросил, но их очень жёстко учили об этом вспоминать, добавил Климов.

«Один на один они говорят: «Ну да, Андрей, мы знаем». Или ещё деликатнее: «Мы бы, конечно, хотели иначе, но вы же понимаете — там американские базы стоят, нам как-то не очень». Вот это встречается сплошь и рядом. А американцы, не стесняясь, до сих пор называют Японию своим «непотопляемым авианосцем», — добавил политик.

А Григорий Карасин считает, что мэру Хиросимы надо прочесть историю и быть более совестливым в любых высказываниях, не подыгрывая тем людям, которые «отбомбились по Японии в 1945 году».

Это полное пренебрежение историческими фактами. Это не трусость, это наглость. Григорий Карасин Член Совета Федерации