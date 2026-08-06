Япония и ООН почтили память жертв Хиросимы, вновь забыв упомянуть США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не стал упоминать США в обращении связи с годовщиной атомной бомбардировки Хиросимы. Во время памятной церемонии в Японии глава организации призвал мир помнить уроки трагедии и не допустить нового ядерного конфликта.

Послание Гутерриша на мероприятии зачитала замгенсека ООН Идзуми Накамицу. В своей речи он говорил о необходимости диалога между странами и снижении угрозы применения ядерного оружия, однако не назвал государство, которое нанесло удар по Хиросиме в 1945 году.

«Мир должен помнить урок, выкованный в огне, и стремиться к мирному будущему», – говорится в обращении генсека ООН.

Японские официальные лица также не стали прямо говорить о роли США в трагедии. Премьер-министр Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи ограничились общими заявлениями о необходимости сохранения мира и предотвращения новых ядерных конфликтов.

При этом глава города в своей речи затронул современные международные события и заявил о недопустимости использования ядерной риторики в политических спорах. Он отдельно упомянул ситуацию вокруг Украины и раскритиковал действия России.

Атомная бомбардировка Хиросимы произошла 6 августа 1945 года. Это был первый в истории случай боевого применения ядерного оружия: по оценкам историков, в первый день погибли десятки тысяч человек, а общее число жертв с учётом умерших от последствий радиации превысило сотни тысяч. США до сих пор придерживаются позиции, что применение атомного оружия было военной необходимостью для завершения Второй мировой войны. Официальных извинений за бомбардировки Вашингтон не приносил.

Ранее Life.ru писал, что спустя десятилетия список погибших после атомной бомбардировки Хиросимы продолжает пополняться. Японские власти добавили в него ещё 4393 имени, и теперь в перечне числятся более 353 тысяч человек. Данные обновляют ежегодно, включая тех, чья смерть была подтверждена спустя годы после трагедии.