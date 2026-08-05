80 лет спустя список всё ещё растёт: В Хиросиме обновили данные о погибших от ядерного удара США

Список погибших в результате американской атомной бомбардировки Хиросимы пополнили ещё 4 393 имени. Теперь в нём числятся 353 639 человек. Новые данные обнародовали японские власти спустя десятилетия после трагедии. Информация о расширении списка была опубликована агентством Киодо.

Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, стала причиной гибели десятков тысяч людей в день удара. По разным оценкам, сразу после взрыва погибли от 70 до 100 тысяч жителей города. Количество жертв продолжило увеличиваться и после самой атаки. К концу 1945 года число погибших достигло примерно 140 тысяч — в этот показатель включили людей, скончавшихся в больницах от ранений и последствий радиационного воздействия.

Список погибших обновляется ежегодно. В него добавляют данные о жителях Японии, переживших атомные удары и умерших позднее. Кроме того, в перечень продолжают включать людей, погибших непосредственно во время взрыва, если их смерть удалось подтвердить только спустя годы.

Атомные удары по Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года стали единственными случаями боевого применения ядерного оружия. Через три дня после Хиросимы США сбросили вторую атомную бомбу на Нагасаки. К концу 1945 года общее число погибших в двух городах оценивается примерно в 200–240 тысяч человек.

Бомбардировки сыграли важную роль в завершении Второй мировой войны, однако их необходимость и этическая оправданность до сих пор остаются предметом споров среди историков. Одни считают, что они ускорили капитуляцию Японии и предотвратили большие потери при возможном вторжении, другие называют удары по городам неоправданным применением оружия массового уничтожения. Каждый год 6 августа в Хиросиме проходит церемония памяти жертв атомной бомбардировки.

Ранее учёные обнаружили в районе Хиросимского залива неизвестный материал, который мог образоваться во время атомного взрыва. Исследователи изучили хиросимиты — стеклянные микрочастицы, появившиеся после ядерной бомбардировки. Из-за температуры свыше 7 тысяч градусов в эпицентре взрыва здания, металлы, грунт и вода расплавились, а образовавшиеся капли вещества поднялись в воздух и быстро застыли.