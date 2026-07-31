Учёные нашли неизвестный сплав в заливе Хиросимы спустя 81 год после взрыва

Спустя почти 81 год после атомной бомбардировки Хиросимы учёные обнаружили в заливе города ранее неизвестный материал. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты изучили хиросимиты — небольшие стеклянные частицы, которые образовались 6 августа 1945 года во время ядерного взрыва. Из-за экстремально высокой температуры, достигавшей в эпицентре более 7 тыс. градусов, строительные материалы, металлы, почва и вода расплавились и превратились в микроскопические капли, быстро застывшие в атмосфере.

Исследователи обнаружили внутри одной из таких сфер ранее неизвестный сплав. Он состоит в основном из железа и хрома, а также содержит никель, марганец, молибден и кремний. По мнению учёных, материал сформировался при сверхбыстром охлаждении расплавленной капли в условиях, которые невозможно воспроизвести в обычной среде.

Авторы работы считают, что изучение подобных образцов поможет лучше понять поведение веществ при экстремальных температурах и давлениях, а также может использоваться при создании новых искусственных материалов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в США выставили на продажу личный дневник второго пилота бомбардировщика В-29 «Энола Гэй» Роберта Льюиса, который участвовал в атомной бомбардировке Хиросимы. В записях Льюис описывал свои мысли во время полёта.