Премьер Японии сокрушается, что Путин ранил чувства японцев своей поездкой на Итуруп

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что поездка президента РФ Владимира Путина на Итуруп осложнила перспективы нормализации российско-японских отношений.

По её словам, Токио заранее призывал российскую сторону отказаться от визита на остров после того, как Путин ещё в январе 2024 года говорил о намерении посетить Курилы.

«Хотели бы, чтобы российская сторона со всей серьёзностью отнеслась к тяжести данного обстоятельства», — заявила премьер.

Такаити также выразила «решительный протест» и заявила, что визит российского президента «полностью противоречит позиции Японии» и «ранил чувства японского народа».

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин прибыл на остров Итуруп. Эта поездка стала для Путина первым личным визитом на Курилы. Ранее высшие руководители страны приезжали сюда пять раз. Первым был Дмитрий Медведев в 2010 году в статусе президента. Позже он посещал острова ещё трижды как премьер-министр. В 2021 году на Итурупе побывал глава кабмина Михаил Мишустин. МИД Японии уже поспешил выразить решительный протест из-за визита Путина на острова. Токио вновь заявил о своих территориальных претензиях.