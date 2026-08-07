Присвоение острову Курильской гряды имени Зорге взбаламутило японцев

Япония намерена изучить решение о присвоении одному из островов Малой Курильской гряды имени советского разведчика Рихарда Зорге. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара.

По его словам, Токио сначала установит все обстоятельства произошедшего, после чего определит дальнейшие действия. При этом Кихара подчеркнул, что японская сторона продолжает придерживаться своей позиции по вопросу, как они говорят, «северных территорий».

«Правительство различными способами доносит позицию нашей страны по северным территориям до российской стороны», — указал он.

Далее генсек японского правителсьтва отметил, что власти выяснят все фактические обстоятельства и будут действовать в соответствии с официальной позицией Японии.

В конце июля сахалинское отделение Русского географического общества сообщило, что два безымянных острова Малой Курильской гряды получили имена Героев Советского Союза — разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко. На островах уже установлены памятные таблички, а новые названия планируется внести в картографические материалы.

Рихард Зорге — руководитель советской разведывательной сети в Японии. Осенью 1941 года он передал сведения о том, что Токио не планирует нападение на СССР на Дальнем Востоке, что позволило советскому командованию перебросить сибирские дивизии для обороны Москвы.

Гвардии майор Иван Рубленко отличился при форсировании Днепра осенью 1943 года. Его артиллерийский дивизион одним из первых переправился через реку, отразил 12 танковых контратак противника и обеспечил переправу основных сил Красной армии.

Ранее Life.ru писал, что немецкий журналист Николас Бутылин в статье для Berliner Zeitung заявил, что Россия считает территориальный вопрос по Курильским островам окончательно закрытым. Несмотря на это, Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор после Второй мировой войны из-за разногласий вокруг принадлежности Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи. Кроме того, Русское географическое общество решило присвоить имена двум безымянным островам Малой Курильской гряды. Один из них назвали в честь легендарного разведчика Рихарда Зорге, второй — в честь Героя Советского Союза, артиллериста Ивана Рубленко.