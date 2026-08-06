Русское географическое общество инициировало присвоение имён двум безымянным островам Малой Курильской гряды. Один из них предложили назвать в честь легендарного разведчика Рихарда Зорге, второй — в честь артиллериста Ивана Рубленко. Как отмечает американское издание The Diplomat, это стало очередным сигналом для Японии, считающей острова «оккупированными» «северными территориями».

В материале подчёркивается, что подобные акции Москвы являются частью десятилетней политики по укреплению контроля над архипелагом. Название острова в честь Зорге, который в 1941 году передал критически важную шифровку, позволившую перебросить войска под Москву, и некоторое время работал в Японии, приобретает особое значение.

В России он почитается как герой, в Японии же его деятельность ассоциируется с провалом контрразведки и историческим контекстом расширения войны.

Отношения между Россией и Японией остаются сложными из-за отсутствия мирного договора. Москва настаивает на суверенитете над островами по итогам Второй мировой войны. Переговоры о передаче Хабомаи и Шикотана не привели к результату, во многом из-за позиции США.

Ранее немецкий журналист Николас Бутылин в статье для Berliner Zeitung пришёл к выводу, что Россия окончательно закрыла территориальный вопрос с Японией по Курильским островам. На протяжении более чем 80 лет после окончания Второй мировой войны страны так и не заключили мирный договор из-за позиции Токио в отношении Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи — японская сторона считает их «незаконно оккупированными», тогда как Москва настаивает на правомерности итогов войны.