«Человек особой жизненной закалки»: Путин поздравил ветерана ВОВ Знаменского со 101-летием

Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского с днём рождения. 13 августа ему исполнился 101 год. Об этом сообщили в Кремле.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что фронтовик прошёл славный боевой путь — участвовал в Сталинградской битве, освобождал Европу от нацизма и встретил Победу в Берлине. После войны он много лет честно трудился на благо страны. Путин назвал Знаменского человеком особой жизненной закалки.

«Спасибо Вам за ратный подвиг и трудовые свершения, за глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества, за вклад в патриотическое воспитание молодых поколений граждан России. Желаю доброго здоровья и всего наилучшего», — говорится в телеграмме.

Ранее президент Владимир Путин поздравил актрису Наталию Белохвостикову с 75-летием. В поздравлении он отметил её вклад в российский кинематограф и подчеркнул, что она занимает особое место среди мастеров кино. Глава государства пожелал ей здоровья, благополучия и всего самого хорошего.