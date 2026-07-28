«Целая эпоха советского кино»: Путин поздравил Белохвостикову с юбилеем

Наталия Белохвостикова отмечает 75-летний юбилей. Президент России Владимир Путин поздравил актрису и отметил её вклад в развитие отечественного кинематографа. Глава государства направил артистке поздравление по случаю юбилея, подчеркнув её особое место среди мастеров российского кино.

«Уважаемая Наталия Николаевна! Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства. Ваш творческий путь, отмеченный талантливыми, самобытными актерскими работами, достоин глубокого признания», — говорится в телеграмме.

К поздравлению президент добавил пожелания крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.

Наталия Николаевна Белохвостикова — советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР. Она родилась 28 июля 1951 года в Москве. Её дебют в кино состоялся случайно. В 13 лет, находясь в Стокгольме, Наталию отобрали из детей сотрудников посольства для массовки в фильме Марка Донского «Сердце матери» (1965). После этого она решила стать актрисой. В 1968 году, экстерном окончив школу, Белохвостикова поступила во ВГИК в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Широкая известность пришла к ней уже на первом курсе института после главной роли Лены Барминой в фильме Герасимова «У озера» (1969). За эту работу 20-летняя актриса получила Государственную премию СССР, став самым молодым лауреатом этой награды в истории отечественного кинематографа.

Широкая известность пришла к ней уже на первом курсе института после главной роли Лены Барминой в фильме Герасимова «У озера» (1969). За эту работу 20-летняя актриса получила Государственную премию СССР, став самым молодым лауреатом этой награды в истории отечественного кинематографа. В 2007 году супруги усыновили трёхлетнего мальчика Кирилла, что вызвало широкий общественный резонанс. Сегодня сын учится на юридическом факультете.

Ранее Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 69-летием. В поздравлении Путин отметил роль Мирзиёева в развитии отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что благодаря совместной работе удалось укрепить российско-узбекское стратегическое партнёрство и союзнические связи.