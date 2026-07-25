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Регион
25 июля, 15:09

Токаев поблагодарил Путина за память об отце-ветеране

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина за бережное отношение к памяти ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе его отца Кемеля Токаева. Он проходил лечение в Омске после тяжёлого ранения.

«Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, признательность Омской администрации, правительству области, депутатам законодательного собрания за бережную память о всех ветеранах Великой Отечественной войны, включая моего отца», — сказал казахстанский лидер на Форуме межрегионального сотрудничества.

Кемель Токаев ушёл на фронт в 1942 году. В январе 1945 года он получил тяжёлое ранение ноги на территории Польши. Врачи предлагали ампутацию, но хирург Гавриил Илизаров спас конечность. После лечения фронтовик встал на костыли. В субботу Токаев возложил цветы к мемориальной доске в Омске, посвящённой его отцу.

Путин рассказал, как отец Токаева лечился в омском госпитале зимой 1945 года
Путин рассказал, как отец Токаева лечился в омском госпитале зимой 1945 года

Ранее на переговорах с Токаевым Владимир Путин положительно оценил развитие отношений между Россией и Казахстаном. Он подчеркнул, что взаимодействие имеет стратегическое значение и подкрепляется практическими делами. Глава государства отметил важность наращивания сотрудничества по всем ключевым векторам.

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Александра Мышляева
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