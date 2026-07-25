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Регион
25 июля, 13:03

Путин назвал отношения с Казахстаном стратегическими не на словах, а на деле

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин позитивно оценил текущую динамику взаимодействия Москвы и Астаны. Своё заявление он сделал в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Российский лидер подчеркнул, что двусторонние связи успешно прогрессируют. По его словам, они носят стратегический характер, что подтверждается не декларациями, а конкретными делами. Отдельно глава государства отметил важность продолжения курса на укрепление партнёрства по всем ключевым направлениям.

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Также Владимир Путин отметил, что Россия и Казахстан поддерживают тесную координацию на международной арене, что подтверждается активным участием обеих стран в региональных структурах. Он напомнил, что в 2026 году РФ председательствует в ОДКБ, а центральноазиатская республика — в ЕАЭС, и предложил сверить часы по этим направлениям.

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Юрий Лысенко
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