Путин назвал отношения с Казахстаном стратегическими не на словах, а на деле

Президент России Владимир Путин позитивно оценил текущую динамику взаимодействия Москвы и Астаны. Своё заявление он сделал в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Российский лидер подчеркнул, что двусторонние связи успешно прогрессируют. По его словам, они носят стратегический характер, что подтверждается не декларациями, а конкретными делами. Отдельно глава государства отметил важность продолжения курса на укрепление партнёрства по всем ключевым направлениям.

Также Владимир Путин отметил, что Россия и Казахстан поддерживают тесную координацию на международной арене, что подтверждается активным участием обеих стран в региональных структурах. Он напомнил, что в 2026 году РФ председательствует в ОДКБ, а центральноазиатская республика — в ЕАЭС, и предложил сверить часы по этим направлениям.