Путин и Токаев раскрыли объём российских вложений в казахстанскую экономику
Путин назвал Россию крупнейшим инвестором в экономику Казахстана
Касым Жомарт-Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия удерживает позиции ведущего инвестора в экономику Казахстана. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на форуме Межрегионального сотрудничества в Омске, который также посетил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Сам глава Казахстана привёл более конкретные цифры. По его данным, общий объём вложений из РФ превысил отметку в 30 миллиардов долларов.
Заявления прозвучали в ходе двусторонней встречи, где стороны обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества. Оба лидера подтвердили настрой на укрепление экономического взаимодействия.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров затронут тему атак украинских ВС на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Президенты планируют сверить позиции по всем актуальным вопросам, а проблематика ударов по КТК относится к разряду крайне важных.
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