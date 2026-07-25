Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 12:28

Песков допустил обсуждение атак ВСУ на КТК на переговорах Путина и Токаева

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев с высокой долей вероятности затронут проблему атак украинских формирований на Каспийский трубопроводный консорциум. Такое предположение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

Представитель Кремля отметил, что главы государств проведут обмен мнениями по всем актуальным вопросам. По его словам, тема ударов ВСУ по объектам КТК входит в число крайне важных. Песков подчеркнул, что не исключает упоминания данной проблематики в ходе предстоящей беседы.

В Омске началась встреча Путина и Токаева
В Омске началась встреча Путина и Токаева

Напомним, украинские дроны нанесли серию ударов дронами по объектам Каспийского трубопроводного консорциума в районе морского терминала Южная Озереевка близ Новороссийска. Атакам подверглись гражданские нефтяные танкеры, в том числе действовавшие в интересах казахстанской стороны, которые в этот момент находились под загрузкой у причалов ВПУ-1 и ВПУ-3. В результате попаданий корпуса судов получили повреждения, на одном из них вспыхнул пожар, впоследствии потушенный. Жертв и пострадавших нет, утечки нефти удалось избежать. Тем не менее, КТК приостановил отгрузку нефти.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Касым Жомарт Токаев
  • Казахстан
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar